Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт назвав сильні сторони збірної Іспанії напередодні фінального матчу на Євро-2024.

"В Іспанії дуже зрозуміла манера гри, у них згуртована команда, яка дуже добре пресингує з високою інтенсивністю.

Іспанія відмінно володіє м'ячем, тому потрібно бути організованими проти них. Але ми також дуже добре володіли м'ячем, особливо в останніх кількох матчах", — наводить слова Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

Англія у фіналі Євро-2024 зіграє з Іспанією. Зустріч відбудеться 14 липня.