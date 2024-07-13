Наставник дав свій коментар.
ГАРЕТ САУТГЕЙТ, GETTY IMAGES
13 липня 2024, 21:59
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт назвав сильні сторони збірної Іспанії напередодні фінального матчу на Євро-2024.
"В Іспанії дуже зрозуміла манера гри, у них згуртована команда, яка дуже добре пресингує з високою інтенсивністю.
Іспанія відмінно володіє м'ячем, тому потрібно бути організованими проти них. Але ми також дуже добре володіли м'ячем, особливо в останніх кількох матчах", — наводить слова Саутгейта офіційний сайт УЄФА.
Англія у фіналі Євро-2024 зіграє з Іспанією. Зустріч відбудеться 14 липня.