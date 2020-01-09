Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Во второй полуфинальном поединке Суперкубка Испании Барселона сыграет против Атлетико.

Барселона — Атлетико

9 января, Джедда, Король Абдулла Спортс Сити. Арбитр — Хосе Гонсалес Гонсалес.

Барселона подходит к данной встрече не в самом лучшем положении духа. Команда Эрнесто Вальверде упустила победу над Эспаньолом на последних минутах, но все равно продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая Реал по дополнительным показателям. "Сине-гранатовым" очень нужна победа, чтобы несколько снять давление с себя и тренера в частности.

Атлетико, в свою очередь, отстает от лидирующего дуэта на пять баллов, но подопечные Диего Симеоне приучили, что они дадут бой любому сопернику в кубковом противостоянии. Конечно, "матрасники" больше не обладают столь убедительной обороной, но и Барселона больше не кажется убийственной в нападении.

Последний поединок между этими командами закончился натужной победой "сине-гранатовых" — Месси забил лишь под занавес встречи. Как правило, команды не радуют болельщиков обилием забитых голов, как и проходом прогноза "обе забьют".

Компания Фаворит Спорт отдает предпочтение Барселоне, предоставляя на победу подопечных Эрнесто Вальверде коэффициент 1,99. На Атлетико, в свою очередь, можно поставить с показателем 3,75, а ничейный результат оценивается в 3,5.