Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В одном из центральных матчей тура в Серии А Лацио примет Наполи на своем поле.

Лацио — Наполи

11 января, Рим, Стадио Олимпико, 19:00. Главный арбитр — Даниэле Орсато.

Лацио после 17 поединков чемпионата Италии находится на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего дуэта на шесть пунктов. Ближайший преследователь, в свою очередь, находится на расстоянии четырех баллов. "Орлы" стабильно побеждают на внутренней арене и выглядят очень грозно в последних матчах.

Наполи же получил нового тренера, но существенных улучшений в плане результатов не заметно. Последний тур для неаполитанцев закончился поражением от Интера. Отдельно стоит отметить, что команда Гаттузо не лучшим образом сыграла в обороне в том поединке и, непременно, должна была провести работу над ошибками.

Поединки между данным командами традиционно проходят при большом количестве голов и, как правило, с проходом ставки "обе забьют". Примечательно, что неаполитанцы выиграли все пять последних матчей против Лацио.

Компания Фаворит Спорт отдает предпочтение Лацио, предоставляя на победу римлян 2,07. На неаполитанцев, в свою очередь, можно поставить с показателем 3,4, а ничейный результат оценивается в 3,75.