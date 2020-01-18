Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Реал подходит к матчу после выигранного Суперкубка Испании. Много сил и эмоций было оставлено в поединке против Атлетико, а потому довольно сложно предположить состояние команды Зинедина Зидана. Тем не менее, Рамос и Бензема восстановились после повреждений, а также есть достаточно игроков для небольшой ротации.

Севилья, в свою очередь, имела возможность целенаправленно готовиться к отчетному поединку. На прошлых выходных подопечные Хулен Лопетеги разобрались с Эскобедо (5:0) в Кубке Испании и в отличном тонусе должны подойти к игре с Реалом. Большой проблемой станет отсутствие Окампоса, который пропустит поединок из-за дисквалификации.

Если затрагивать статистику личных встреч, то Реал выиграл четыре последних матча против Севильи на своем поле. Да и стоит учитывать, что сделал это с довольно комфортным счетом. Кроме того, тотал больше 2,5 не был для команд никакой проблемой.

Компания Фаворит Спорт отдает предпочтение Реалу, предоставляя на победу подопечных Зинедина Зидана 1,58. На Севилью, в свою очередь, можно поставить с показателем 5,60, а ничейный результат оценивается в 4,40.