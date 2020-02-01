Фавориты противостояний

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Манчестер Юнайтед четвертый раз за сезон встретится с Вулверхэмптоном и попытается набрать три очка.

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон

1 февраля, 19:30, стадион Олд Траффорд, Манчестер. Арбитр встречи – Пол Тирни

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед после поражений от Ливерпуля и Бернли вернулся на победную тропу. Сперва манкунианцы уничтожили Транмер Роверс в Кубке Англии, отправив в ворота соперника шесть безответных мячей, а затем и обыграли Манчестер Сити на Этихаде. Правда, этого не хватило, чтобы выйти в финал турнира. Тем не менее, настроение у игроков МЮ должно быть хорошим.

Вулверхэптон же не впечатляет в последних матчах. Команда Нуну Санту из пяти игр трижды уступила. В том числе, вылетела от Манчестер Юнайтед в Кубке Лиги. Однако вовсе не стоит списывать "волков" со счетов — команда может дать бой любому сопернику, несмотря на не лучший эмоциональный фон и последние результаты.

За три последних матча между собой Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон забили суммарно три гола. Наверное, не стоит ожидать результативный поединок и в этот раз. У манкунианцев заметна тенденция того, что ставка "обе забьют" в их встречах в последнее время не заходит.

Компания Фаворит Спорт отдает небольшое предпочтение манкунианцам, предоставляя на победу подопечных Оле-Гуннара Солскьяера коэффциент 2,21. На Вулверхэмптон, в свою очередь, можно поставить с показателем 3,7, а ничейный результат оценивается в 3,25.