Фавориты противостояний

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В рамках первого тура чемпионата Англии Тоттенхэм примет на своем поле Эвертон. Поединок обещает быть очень интересным. У Жозе Моуриньо начинается период, когда с него будут сполна спрашивать за результаты команды, а Карло Анчелотти покажет, смогут ли "ириски" наконец-то совершить качественный скачок.

"Шпоры" довольно скромно провели трансферное окно, в большей мере решив полагаться на уже имеющихся футболистов. Эвертон же здорово усилил центр поля и вполне может претендовать на первую шестерку.

Что касается истории личных встреч, то тут преимущество на стороне лондонской команды. Из пяти последних матчей "шпоры" побеждали трижды, еще два раза была зафиксирована ничья. Последние два поединка прошли с тоталом меньше 2,5 голов, а вот до них команды менее четырех голов не забивали.

Фаворитом этого противостояния считается Тоттенхэм. Так, компания Фаворит оценивает его шансы на победу коэффициентом 1,92. Шансы на успех гостей оцениваются в 4,3, тогда как коэффициент на ничью составляет 3,5.

Напомним, матч Тоттенхэм — Эвертон состоится в воскресенье, 13 сентября, в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.