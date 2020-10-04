Фавориты противостояний

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В центральном матче четвертого тура английской Премьер-лиги болельщиков ожидает противостояние между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом.

Воскресенье, 4 октября, 18:30. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед после поражения от Кристал Пэлас в дебютном матче сезона только побеждал. Более того, "красные дьяволы" стабильно отличаются тремя забитыми голами. Манкунианцы нуждаются в набранных баллах, чтобы сразу очертить свои претензии на зону Лиги чемпионов. Оле-Гуннар Солскьяер же нуждается в трансферах, но пока что придется обходиться имеющимися игроками.

Тоттенхэм, в свою очередь, после трех сыгранных матчей набрал четыре балла — поражение от Эвертона в первом туре, а затем ничья с Ньюкаслом и победа над Саутгемптоном. Сложно сказать, что "шпоры" стабильны в начале сезона, а потому трудно делать предположения о том, в каком состоянии они подойдут к отчетному поединку.

Статистика личных встреч между данными командами говорит в пользу Манчестер Юнайтед — "красные дьяволы" выиграли три из последних пяти поединков и однажды сыграли вничью. Победа "шпор" приходится еще на 2018 год. В последних трех поединках голами отличались оба соперника.

Фаворитом этого противостояния считается Манчестер Юнайтед. Так, компания Фаворит оценивает шансы манкунианцев коэффициентом 1,94. Успех Тоттенхэма оценен в 3,95, а ничейный результат — в 3,7.