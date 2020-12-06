Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В центральном поединке двенадцатого тура чемпионата Украины Ворскла на выезде сыграет с Десной. Полтавчане подходят к игре на третьей строчке турнирной таблицы с девятнадцатью набранными баллами и не лучшей серией в последних играх, которая немного отбросила их от Шахтера и Динамо.

Десна, в свою очередь, в последних тоже ухудшила ход своих дел и не смогла набрать важные очки. В прошлом туре команда сыграла вничью с Колосом, а ранее проиграла Львову. "Северяне" по традиции претендуют на третью строчку, а данный поединок имеет большое значение с точки зрения ее завоевания.

Статистика личных встреч довольно ровная. В последних пяти поединках Десна отпраздновала две победы, дважды проиграла и один раз сыграла вничью. В четырех из пяти поединков команды не пробивали тотал 2,5 голов.

Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение Десне. Так, компания Фаворит предлагает на победу черниговцев коэффициент 1,8. Успех гостей оценен в 3,95, а ничья — в 3,7.