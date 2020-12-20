Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В 13-м туре Серии А в Риме Лацио попытается в поединке против ведущего гонку за лидерами Наполи поправить свое незавидное турнирное положение.

Лацио — Наполи

Воскресенье, 20 декабря, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Даниэле Орсато. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Команды разделяет пять пунктов в турнирной таблице, и неаполитанцы куда увереннее выступают на данном отрезке сезона. У Лацио, который не сумел в одном темпе играть как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов, есть серьезные проблемы с выступлениями в Серии А. Статистически, римляне имеют довольно негативные показатели — 18 забитых и 20 пропущенных голов, а безвыигрышная серия уже достигла трех матчей.

К слову, Наполи свой последний поединок также проиграл, уступив в важном противостоянии Интеру. Сложно однозначно оценить и выступления Наполи в чемпионате, с нелепым "технарем" и снятым очком за неявку на матч с Ювентусом и поражениями от всех непосредственных конкурентов в гипотетической борьбе за "скудетто" (Милана, Интера...).

Букмекеры считают фаворитом встречи Наполи. Так, компания Фаворит предлагает на победу неаполитанцев 2,35. Победа римлян оценена 3,15, а ничья — в 3,40.