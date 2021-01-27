Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках 1/4 финала Кубка Италии Аталанта на своем поле примет римский Лацио.

Аталанта — Лацио

Среда, 27 января, 18:45. Стадион Атлети Адзурри д’Италия, Бергамо. Главный арбитр встречи — Лука Пайретто

Команда из Бергамо достаточно уверенно прошла в 1/4 финала Кубка Италии. На ранней стадии подопечные Гасперини обыграли Кальяри благодаря голам Миранчука, Мюриэля и Шутало (3:1). Да и в чемпионате страны дела у них обстоят достаточно неплохо, и недавняя победа в матче с Миланом придаст бергамцам еще больше уверенности.

Что касается Лацио, что парни Симоне Индзаги сыграли в 1/8 Кубка очень тяжелый матч против Пармы. Можно сказать, что римлянам в какой-то мере даже повезло, так как второй гол был забит в свои ворота на 90-й минуте игры (2:1).

Последние пять игр между этими командами были достаточно зрелищными. Трижды победила Атланта, один раз команды выдали результативную ничью и однажды победа досталась Лацио. К слову, в последнем очном матче Аталанта сумела четыре раза поразить ворота римлян (1:4).

Букмекеры считают явным фаворитом встречи Аталанту. Так, компания Фаворит предлагает на победу "бергамасков" коэффициент 1,65. Победа Лацио оценена в 5,10, а ничейный результат — в 4,35.