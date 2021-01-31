Фавориты противостояний

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В рамках 20-го тура итальянской Серии А бергамаская Аталанта на своем поле будет принимать римский Лацио.

Аталанта — Лацио

Воскресенье, 31 января, 16:00. Атлети Адзурри д’Италия, Бергамо. Главный арбитр — Даниэле Киффи. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

В середине текущей недели мы вовсю обсуждали противостояние между этими же командами на этой же арене, но в рамках четвертьфинального поединка Кубка Италии. Сейчас же, речь будет идти о матче национального первенства, в котором гостям предстоит брать реванш за вылет из кубкового состязания (3:2).

Симон Индзаги стартовым составом на предыдущую игру отчетливо дал понять, что для него куда важнее будет именно битва в рамках Серии А. Лацио все еще не может закрепиться в потенциальной зоне еврокубков, в чем ему может помочь не наиболее оптимальная форма неаполитанского Наполи. Однако для выполнения данного сценария критически важна победа над Аталантой, так как дистанция до нее в турнирной таблице составляет лишь два очка.

Для защиты от посягательств "орлов" Джан Пьеро Гасперини намерен противопоставить успешную игру своей команды в предыдущих встречах. "Богиню" совершенно не смутили конфликты внутри команды, которые завершились уходом капитана Алехандро Гомеса в испанскую Севилью. Последний раз поражение заставало врасплох Аталанту еще в конце ноября, что позволяет команде находиться на незначительном отдалении от лидирующей группы.

По большому счету, клубу из Бергамо в данный момент сезона вполне достижима третья строчка турнирной таблицы, на которой нынче обитает туринский Ювентус. Однако преследователи всегда будут рады подловить команду Гасперини на осечке. Более четырех лет Лацио не может победить Аталанту на ее поле в матчах Серии А. Очевидно, что римляне будут бороться за прерывание этой неудачной череды поединков. В этом и заключается главная опасность для хозяев.

Букмекеры считают фаворитом встречи Аталанту. Так, компания Фаворит предлагает на победу "Богини" коэффициент 1,89. Победа Лацио оценена в 4,10, а ничейный результат — в 3,85.

Матч Аталанта — Лацио начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.