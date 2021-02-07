Фавориты противостояний

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Центральной игрой 23-го тура английской Премьер-лиги станет противостояние между Ливерпулем и Манчестер Сити.

Ливерпуль — Манчестер Сити

Воскресенье, 07 января, 18:30. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Предыдущее очное противостояние между данными командами не дало нам достаточно информации о реальном соотношении сил между коллективами Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы, ведь на Этихаде был установлен скромный мир (1:1). Ситуация перед предстоящей игрой будет обстоять совершенно иным образом, ведь Манчестер Сити сумел завершить полный цикл восстановления от неудач на старте сезона, и теперь единолично возглавляет турнирную таблицу.

О неудачах Ливерпуля в последнее время было сказано достаточно много, поэтому нам лишь остается констатировать, что кризис результатов для коллектива Юргена не подошел к своему логическому завершению. Во время противостояния с двумя лондонскими командами, казалось, вернулись "те самые "красные"" (дважды по 1:3), однако затем последовало поражение от Брайтона (0:1), которое напрочь спутало все карты перед предстоящей игрой.

Большая проблема Сити перед предстоящей игрой — страх перед трибунами Энфилда. А как могло быть иначе, если "горожане" последний раз побеждали на поле Ливерпуля в далеком 2003-м году, а до этого — в 1981-м. Статистика ужасающая, но испанский наставник "небесно-голубых" разрушил уже немало негативных серий в своей тренерской карьере.

Букмекеры считают фаворитом встречи Манчестер Сити. Так, компания Фаворит предлагает на победу "горожан" коэффициент 2,11. Победа Ливерпуля оценена в 3,70, а ничейный результат — в 3,45.

Матч Ливерпуль — Манчестер Сити начнется в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.