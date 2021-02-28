Фавориты противостояний

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Центральной игрой 26-го тура английской Премьер-лиги станет противостояние между лондонским Челси и Манчестер Юнайтед.

Челси — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 28 февраля, 18:30. Лондон, Стэмфорд Бридж. Главный арбитр — Стюарт Атвелл. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sport.

Лондонский и манчестерский клубы встретятся между собой уже в 188-й раз, что делает отношения между ними одними из самых продолжительных в "элите" английского футбола. Пока что, явный перевес в этих дуэлях удерживают за собой "Красные дьяволы", однако подопечные Томаса Тухеля явно будут не против слегка поправить статистику в свою пользу ситуативным успехом.

Тем более, что с приходом немецкого специалиста на пост главного тренера Челси, команда начала играть в футбол совершенно иного качества, и больше не имеет видимых проблем с психологией, что сильно бросалось в глаза в последний отрезок работы Фрэнка Лампарда во главе "синих". Челси на данный момент даже может себе позволить уверенно смотреть в сторону мест в топ-4 команд страны, да и не смысла скрывать, что осечка Вест Хэма в матче накануне против Манчестер Сити (1:2) играет на руку именно "пенсионерам".

Манчестер Юнайтед, в свою очередь, уже полностью отошел от психологии лидера чемпионской гонки, в первую очередь — по своей вине, и теперь озабочен лишь тем, как бы не образовать колоссальных размеров разрыв со своими соседями по городу. Так тут еще и Лестер всерьез намеревается атаковать вторую строчку, на которой "Красные дьяволы" позволили себе слишком вольготно себя ощущать. Обе команды нуждаются в победе, а, следовательно, и игра между ними просто обязана получится достаточно яркой.

Букмекеры считают фаворитом встречи Челси. Так, компания Фаворит предлагает на победу "синих" коэффициент 2,31. Победа Манчестер Юнайтед оценена в 3,30, равно как и ничейный результат — 3,30.

Матч Челси — Манчестер Юнайтед начнется в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.