Фавориты противостояний

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Полуфинальная стадия Кубка Англии уже знает двух своих будущих участников, а еще двум командам предстоит завоевать путевки в следующий раунд посредством проведения матчей воскресной части уик-энда. В частности, особое внимание болельщиков будет приковано к противостоянию между Лестером и Манчестер Юнайтед.

Лестер — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 21 марта, 19:00. Кинг Пауэр Стэдиум, Лестер. Главный арбитр — Крейг Поусон (Шеффилд, Англия). Прямая трансляция на телеканал Setanta Sports.

Очевидный интерес вызывает эта игра, кроме банального противостояния двух высококлассных и амбициозных коллективов, еще и по той причине, что в турнирной таблице АПЛ их разделяет всего лишь одно очко, что фактически гарантирует нам перенос напряженной борьбы и на кубковое состязание. Добавим сюда также и тот факт, что подопечные Брендана Роджерса в матче первого круга текущего сезона не сумели в полной мере ответить "Красным дьяволам" за два "сухих" поражения в прошлом футбольном году.

С большой долей условности, можно считать, что Манчестер Юнайтед нынче на ходу. Команда Оле-Гуннара Солскьяера кое-как пробирается по турнирной сетке Лиги Европы УЕФА, чередуя международные успехи с продолжением борьбы на внутренней арене. Лестер плотно поджал своих будущих соперников, но на решающий шаг несколькими турами ранее так и не решился. У Манчестера есть амбиции к завоеванию трофеев в текущем сезоне, поэтому Кубок Англии для них видится важной целью. Впрочем, "лисы" и сами будут не против подняться на пьедестал хотя в одном состязании, поэтому шансы команд на успех будут примерно равны.

Букмекеры считают фаворитом встречи Манчестер Юнайтед. Так, компания Фаворит предлагает на победу "Красных дьяволов" коэффициент 2,43. Победа Лестера оценена в 3,05, а ничейный результат — в 3,40.

Матч Лестер — Манчестер Юнайтед начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.