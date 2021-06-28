Фавориты противостояний

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В рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Франция выступит в качестве номинальных хозяев Национального стадиона в Бухаресте в матче против Швейцарии.

Франция — Швейцария

понедельник, 28 июня, 22:00. Национальный стадион, Бухарест. Главный арбитр — Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина). Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 1/2/3.

Действующие чемпионы мира сумели выиграть "группу смерти", в которой также присутствовали Германия, Португалия и Венгрия, однако к ним осталось достаточно много вопросов со стороны преданных болельщиков. Дидье Дешам получил в свое распоряжение очередной фантастический набор исполнителей, но заставить их давать стабильные результаты у него все еще не получается. Однако, у французов больше не осталось времени на раздумья, поэтому, если они хотят заполучить кубок Анри Делоне уже на следующем, после обидного поражения на домашнем Евро-2016 от Португалии в финале, то за дело необходимо браться уже с первого матча плей-офф.

У Швейцарии были плохи дела на старте группового этапа, однако получить последним соперником такую слабую Турцию для коллектива Владимира Петковича было настоящим подарком. В итоге, четырех очков хватило "Нати" для выхода в следующий раунд, однако Судьба вернула свое, подарив им в соперники действующих чемпионов мира. К тому же, на Швейцарию будет давить фактор банального отсутствия побед на "Les Bleus" в официальных поединках. Впрочем, одну сенсацию мы уже получили днем ранее, поэтому не верить в чудеса уже как-то и не приходится.

Букмекеры считают фаворитом встречи Францию. Так, компания Фаворит предлагает на победу "Les Bleus" коэффициент 1,63. Победа Швейцарии оценена в 6,50, а ничейный результат — 3,94.

Матч Бельгия — Португалия начнется в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.