Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках первого тура группового этапа Олимпийских игр-2020 в Токио сборная Бразилии сразится против своего главного конкурента в борьбе за первую строчку — Германии.

Бразилия — Германия

четверг, 22 июля, 14:30. Ниссан, Йокогама. Главный арбитр — Иван Бартон (Сальвадор).

Так уж решила судьба слепого жребия, но уже на групповом этапе Игр-2020 в Токио будут вынуждены встретиться между собой участники финала прошлой Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Летом 2016-го года это был очень ответственный поединок для принимающей стороны, так как ее очередное золотое поколение должно было компенсировать шокирующий нокаут "взрослой" команды, случившийся двумя годами ранее на чемпионате мира-2014 (1:7). В итоге, Бразилия и Германия затянули игру в серию послематчевых пенальти, где роковую ошибку допустил Нильс Петерсен. Бразилия сумела завоевать свои первые "золотые" медали в истории.

Теперь же, почетные награды придется защищать уже во время нового цикла. Фаворитом команду Андре Жардини называть можно и, в какой-то степени, необходимо, так как бразильцы вновь привезли сотканный по европейским чемпионатам состав, который разбавляют своим появлением игроки, пока что, их родного первенства. Ожидается, что именно матч против Германии должен будет решить исход борьбы за первую строчку в данной группе, так как Кот-д'Ивуар и Саудовская Араваия, при всем уважении, не выглядят достойными соперниками для немцев и бразильцев. Впрочем, "Бундестим" также приехали на турнир с амбициями к завоеванию первых "золотых" медалей в своей истории.

Букмекеры считают фаворитом встречи Бразилию. Так, компания Фаворит предлагает на победу "пентакампеоне" коэффициент 2,09. Победа Германии оценена в 3,78, а ничейный результат — 3,66.

Матч Бразилия — Германия начнется в 14:30 по киевскому времени.