Фавориты противостояний

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Милан сыграет дома против римского Лацио в центральном поединке третьего тура итальянской Серии А.

Милан — Лацио

Воскресенье, 12 сентября, 19:00. Сан-Сиро, Милан. Главный арбитр встречи — Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Трансляция — видеосервисы MEGOGO.

"Россонери" в минувшее межсезонье стали одним из редких итальянских топ-клубов, которым удалось избежать ротации на тренерской скамья. Даже несмотря на тот факт, что Милан в конечном итоге пропустил Интер к чемпионскому титулу, работой Стефано Пиоли руководство клуба было удовлетворено максимально. "Красно-черные" действительно сумели достичь высот, которые были благополучно позабыты за предыдущие несколько лет до этого.

Очевидно, что следующими шагами в развитии команды должны стать успешное выступление в Лиге чемпионов УЕФА, а также реальные претензии на первую строчку турнирной таблицы на внутренней арене. По меркам Италии, у Милана все для этих достижений сейчас в наличии, а амбиции команды были подтверждены двумя успешными матчами на старте нового сезона.

Впрочем, и оппоненты по предстоящей дуэли в лице римского Лацио также могут похвастаться аналогичными результатами в первых двух турах. "Орлы" сменили главного тренера в межсезонье, хотя правильнее будет сказать, что Симоне Индзаги увидел для себя куда большие перспективы во главе действующего чемпиона, чем в коллективе, который он возглавлял уже не один сезон кряду. Маурицио Сарри пришел ему на смену, устроил привычный для себя агрессивный пересмотр кадрового потенциала и изменение игровой модели, и уже демонстрирует первые плоды своей работы. Авторитет наставника в Италии не вызывает сомнений, поэтому охотно верится, что Лацио уже в этом сезоне будет способен удивлять.

Букмекеры считают фаворитом встречи Милан. Так, компания Фаворит предлагает на победу "россонери" коэффициент 2,30. Победа римского Лацио оценена в 3,15, а ничейный результат — 3,55.