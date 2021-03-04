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Football.ua рассказывает, что собой будет представлять новый еврокубковый турнир Лига конференций УЕФА.

Читая комментарии на сайте, мы обратили внимание на то, что многие задавали вопрос: "А где же толкование, что такое Лига конференций УЕФА?" А также: "Почему нам до сих пор не объяснили, что из себя будет представлять новый еврокубковый турнир?" Вопросы вполне резонные и правильные. Исправляемся, объясняем. В этом материале мы постараемся максимально лаконично, не перегружая лишней информацией, объяснить, что такое Лига конференций УЕФА и, собственно, зачем нужен этот турнир.

Начнем с того, что Лигу чемпионов никак не коснутся нововведения, чего не скажешь о Лиге Европы.

Количество команд в Лиге Европы сократится с 48 до 32. С сезона-2021/22 в Лиге Европы будет всего лишь 8 групп, а не 12 как сейчас. И еще одно важное изменение. Команды, которые в Лиге Европы займут первые места, сразу же отправятся в 1/8 финала, а за право сыграть с победителями групп сразятся команды со вторых мест и команды, занявшие третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов. Таким образом перед 1/8 финала Лиги Европы будет еще один промежуточный раунд плей-офф. Теперь победа в группе Лиги Европы будет иметь более весомое значение, нежели ранее.

Команды занявшие третьи места в Лиге Европы отправятся в Лигу конференций УЕФА. Система плей-офф в Лиге конференций будет похожей на Лигу Европы. Команды, занявшие первые места в группах, отправятся в 1/8 турнира, а вот вторые места будут играть матчи с командами с третьих мест Лиги Европы за право пройти в 1/8.

В Лиге конференций УЕФА на стадии группового этапа будут выступать 32 команды:

- 17 клубов через основной путь Лиги конференций;

- 5 клубов через путь чемпионов Лиги конференций;

- 10 клубов после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.

Количество участников и матчей будет точно такой же, как в обновленной Лиге Европы – 15 игровых недель и 141 матч. Играться матчи так же, как и в Лиге Европы будут в четверг, но планируется разведение по временным слотам.

Первый финал нового турнира будет сыгран в столице Албании – в Тиране.

Главным бонусом для победителя в Лиге конференций на следующий сезон станет прямая путевка в групповой этап Лиги Европы, если, конечно же, победитель не сумеет пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона в своей стране.

Зачем в УЕФА придумали Лигу конференций?

Сразу несколько задач в УЕФА хотят решить появлением нового турнира.

Во-первых, таким образом хотят повысить статус Лиги Европы. Во втором по значимости еврокубке часто случаются истории, где в одну группу попадаются команды совсем разного уровня. Давайте, к примеру, вспомним группу В текущего сезона, где лондонский Арсенал выиграл все свои матчи в группе с Мольде, Рапидом и Дандолком. Ни одна из этих команд не сумела оказать сопротивления Арсеналу. Да и лондонскому клубу эти игры принесли крайне мало пользы. Таким образом Лига Европы станет турниром для крепких европейских клубов, которые по той или иной причине не сумели пробиться в Лигу чемпионов, но по своему статусу вполне бы могли выступать и в самом престижном евротурнире.

Во-вторых, в УЕФА хотят расширить географию еврокубкового футбола. В Лигу конференций УЕФА получат шансы попасть команды из стран, которые раньше едва ли "нюхали" стартовые стадии Лиги Европы. Команды из стран, которые в рейтинге УЕФА находятся достаточно низко получат шансы иметь сразу несколько представителей в Лиге конференций. И самое главное, что их клубы будут играть в этом турнире в течение сезона, а не сразу вылетать на старте.

Может это покажется парадоксальным, но чем ниже находится ассоциация в рейтинге УЕФА, тем больше представителей она будет иметь в Лиге конференций. Такие топовые чемпионаты, как: Англия, Италия, Испания, Германия, Франция и Португалия получат только по одной квоте для участия в Лиге конференций.

Напоследок давайте спроецируем, если бы турнир Лига конференций игрался уже в этом сезоне. Тогда по Динамо и Шахтеру все практически без изменений. Шахтер все также попадал бы в Лигу чемпионов напрямую, а Динамо все также проходило бы квалификацию. Правда, нашим клубам в Лиге Европы пришлось бы играть со вторыми местами за право пройти в 1/8.

Заря бы не попала напрямую в групповой этап Лиги Европы, а играла бы квалификацию, где в случае победы прошла бы в Лигу Европы, а в случае поражения — отправилась бы в Лигу конференций. Кстати, третье место в группе позволило бы команде Скрипника продолжить свои еврокубковые выступления в Лиге конференций. А вот Колос и Десна уже бы играли в квалификации Лиги конференций, а не Лиги Европы.

Таким образом, в следующем сезоне первое место попадает в групповой этап Лиги чемпионов, второе – играет в квалификации этого же турнира, победитель Кубка Украины или же третье место (в случае если Кубок Украины выиграют команды с 1 по 3 место) – попадает в квалификацию Лиги Европы. И еще две команды отправятся в квалификацию Лиги конференций, у одной из них дорога к групповому этапу будет короче на один раунд. Ниже оставляем полную картину всей турнирной сетки еврокубков на следующий сезон (картинку лучше открыть в новой вкладке).

Сергей Горбаченко, Football.ua