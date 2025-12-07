Англія

Ситуація в роздягальні дуже напружена.

Ліверпуль напередодні в гостьовому матчі п’ятнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги зіграв унічию проти Лідса (3:3).

У цій грі єгипетський нападник "червоних" Мохамед Салах знову залишився на лаві для запасних і не був використаний головним тренером Арне Слотом навіть у критичний для команди момент зустрічі.

А вже після завершення гри лідер атаки Ліверпуля не став стримуватись у висловленнях під час розмови із журналістами.

"Я не міг повірити, що просиджу на лаві запасних усі 90 хвилин! Утретє поспіль я опиняюсь на лаві запасних, здається, уперше у своїй кар'єрі. Якщо чесно, я дуже, дуже розчарований.

Я так багато зробив для цього клубу впродовж багатьох років, і особливо минулого сезону. А тепер я сиджу на лаві запасних і не знаю чому. Здається, що клуб кинув мене під автобус. Ось що я зараз відчуваю. Думаю, цілком очевидно, що хтось хотів, щоб усю провину звалили на мене.

Улітку мені дали багато обіцянок, а зараз я провів три гри на лаві запасних, тому не можу сказати, що вони дотримались цих обіцянок.

Я багато разів казав, що в мене добрі стосунки з менеджером, але раптом виявилось, що в нас немає жодних стосунків. Не знаю чому, але мені здається, як я це бачу, що хтось не хоче, щоб я був у клубі.

Я завжди підтримуватиму цей клуб. Мої діти завжди будуть його підтримувати. Я так сильно люблю цей клуб, що завжди буду з ним. Я вчора подзвонив мамі — тоді як ви, хлопці, ще не знали, чи вийду я в стартовому складі, але я вже знав.

Учора я сказав їм: приходьте на гру з Брайтоном. Я не знаю, чи гратиму я чи ні, але я збираюсь насолоджуватись цим. У своїй голові я збираюсь насолоджуватися цією грою, бо не знаю, що станеться на наступний день.

Я буду на Енфілді, щоб попрощатись з уболівальниками та поїхати на Кубок Африки. Я не знаю, що станеться, коли я там буду, на цьому турнірі.

Це неприйнятно для мене. Я не знаю, чому це відбувається зі мною. Я не розумію цього. Я думаю, якби це було деінде, кожен клуб захищав би свого гравця.

Як я бачу це зараз, то рішення було кинути Мо під автобус, тому що він зараз — проблема в команді. Але я не думаю, що я проблема. Я так багато зробив для цього клубу.

Мені потрібна повага, яку я хочу отримати від клубу. Мені не потрібно щодня боротись за своє місце на полі, тому що я його заслужив. Я не кращий за будь-кого, але я заслужив своє місце. Це футбол. Це те, що є. У футболі ніколи не знаєш напевне. Але я не приймаю цю ситуацію. Я надто багато зробив для цього клубу.

Я вже довго в цьому клубі, забивав більше, аніж будь-хто в своєму поколінні. Відколи я прийшов до Прем'єр-ліги, я не думаю, що хтось забивав більше голів і робив більше результативних передач, аніж я. У всій Прем'єр-лізі.

Я пам'ятаю, якось Гаррі Кейн не забивав 10 ігор, усі в ЗМІ казали: "О, Гаррі ще точно заб'є", а коли справа доходить до Мо, усі кажуть: "Йому потрібно бути на лаві запасних". Пробач, Гаррі!", — заявив єгипетський футболіст.

У наступній грі Ліверпуль зіграє в гостях у міланського Інтера в Лізі чемпіонів УЄФА.