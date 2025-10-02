Англія

Іспанський функціонер продовжує рахувати англійські гроші.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про нерівномірні фінансові витрати у футболі. Його слова наводить Marca.

"Футбол – глобальна гра, і в європейських турнірах доводиться змагатися з клубами, у яких діє інша система. Або контролю немає, або він інший. Але в Англії вже є занепокоєння рівнем заборгованості англійського футболу. Це змагання, яке постійно йде в мінус.

Можна терпіти збитки 1, 2 або 3 роки, але не 4, 5, 6, 7, 8, 9 або 10, як Манчестер Сіті, який втрачає гроші і шахраює з того самого моменту, як у нього з'явилися нові власники.

Або ПСЖ, який сім років поспіль має збитки по 200 мільйонів євро. Але ми конкуруємо, і ось результати: у нас на 30 європейських титулів більше, ніж у Прем'єр-ліги в цьому столітті", – сказав Тебас.

Раніше Хав'єр Тебас висловився про фінансові прибутки англійської Прем'єр-ліги.