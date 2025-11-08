Цікава заява одіозного президента.
Ауреліо Де Лаурентіс, getty images
08 листопада 2025, 13:50
Президент італійського Наполі Ауреліо Де Лаурентіс висловився про клубний стадіон Дієго Армандо Марадона. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.
"Стадіон Наполі – смітник. Я говорив про це ще за часів Анчелотті.
Візьмемо приклад ПСЖ: стадіон їм не належить, але вони мають ексклюзивне право користування ним і заробляють 100 мільйонів євро на рік. Це ті самі гроші, які ми платимо муніципалітету, щоб отримати стадіон за два дні до матчу і повернути його наступного дня – ще й чистим.
На мій погляд, одне з рішень полягає в тому, щоб мати можливість використовувати прилеглі землі під житлове будівництво, але не тільки це. Завдяки цьому ми могли б отримати економічну віддачу. Світ змінюється: торгові центри вже сьогодні пустують у будні дні, люди роблять покупки онлайн. Дохід від нерухомості дозволив би нам повернути вкладені кошти і зберегти фінансову стабільність.
Мій ідеальний стадіон повинен вміщати 70 000 глядачів, мати 120 лож і 8 000 паркувальних місць", – сказав Де Лаурентіс.
Раніше президент Мілана висловився про будівництво нового стадіону.