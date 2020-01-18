Тесты 18 января 2020, 14:20 Как много вы знаете о Карпатах? — новый тест от Football.ua Football.ua предлагает проверить свои знания о львовских Карпатах, празднующих сегодня День Рождения. сайт карпат 18 января 2020, 14:20 18 января футбольный символ Львова празднует день рождения. По этому поводу Football.ua подготовил онлайн-викторину, посвященную истории клуба. Читайте также: Львиные сердца. Главные вехи в истории львовских Карпат Если у вас не открывается тест, перейдите по ссылке. Другие материалы из разряда "Тесты" смотрите в соответствующем разделе Football.ua. Виталий Пасичный Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Команды Карпаты Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте