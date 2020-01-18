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    18 января 2020, 14:20

    Как много вы знаете о Карпатах? — новый тест от Football.ua

    Football.ua предлагает проверить свои знания о львовских Карпатах, празднующих сегодня День Рождения.

    сайт карпат
    сайт карпат 18 января 2020, 14:20

    18 января футбольный символ Львова празднует день рождения. По этому поводу Football.ua подготовил онлайн-викторину, посвященную истории клуба.

    Читайте также: Львиные сердца. Главные вехи в истории львовских Карпат

     

    Если у вас не открывается тест, перейдите по ссылке. Другие материалы из разряда "Тесты" смотрите в соответствующем разделе Football.ua.

    Виталий Пасичный

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