Как много вы знаете о Карпатах? — новый тест от Football.ua

18 января футбольный символ Львова празднует день рождения. По этому поводу Football.ua подготовил онлайн-викторину, посвященную истории клуба.

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Виталий Пасичный