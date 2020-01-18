Украина

Ровно 57 лет назад был создан футбольный клуб Карпаты Львов. К этой дате Football.ua вспоминает главные вехи в истории команды и рассказывает, почему она особенная.

Сегодня, 18-го января, исполняется 57 лет со дня основания львовских Карпат. Пока "зеленые львы" празднуют, Football.ua вспоминает самые памятные моменты в истории клуба.

Кубок – Львову!

Уже на седьмом году своего существования Карпаты сотворили сенсацию всесоюзного масштаба. Завоевав Кубок СССР в 1969 году, львовский клуб установил сразу два рекорда, которые так никому и не покорились. Карпаты стали самым молодым клубом, завоевавшим Кубок СССР и первым (и единственным) клубом второй лиги, выигравшим этот трофей. Поочерёдно пройдя Азовец из Жданова, одесский СКА, Арарат, Черноморец, воронежский Труд и Судостроитель из Николаева, в финале львовянам предстояло сыграть с ростовским СКА. Ростовский клуб к тому времени уже десять лет как выступал в высшем советском дивизионе, а в 1966 году и вовсе стал серебренным призёром первенства СССР, потому отношение к малоизвестному львовскому клубу было высокомерным. Тогдашний капитан львовян Игорь Кульчицкий вспоминал, что ростовские футболисты, жившие с игроками Карпат в одной московской гостинице, подтрунивали над ними: "После финала у нас будет хорошее настроение, может продадим вам бутсы".

Уже на 20-ой минуте СКА открыли счёт и казалось, сенсации не предвидится. После этого, десятки тысяч львовских болельщиков, заполонивших Лужники, затянули нетленную "Черемшину". За четыре минуты второго тайма, Карпаты перевернули всё с ног на голову – на 62-ой минуте Геннадий Лихачёв сравнял счёт, а 66-ой Владимир Булгаков вывел львовян вперёд.

После поединка тысячи львовских болельщиков пошли спонтанным маршем по улицам Москвы, распевая украинские песни. Игорь Кульчицкий называл этот момент началом возрождения Украины: "Стадион Лужники находился недалеко от Красной Площади, и галичане, своим поющим маршем сумели зажечь свет во всех кабинетах Кремля. Видимо, там думали, что революция началась".

С этого момента за Карпатами закрепилась слава кубковой команды, а каждый кубковый матч сопровождается вечным лозунгом "Кубок – Львову!".

Несколько раз Карпаты были близки к повторению своего кубкового успеха. В 1972 году львовяне добрались до полуфинала Кубка СССР, но в двухматчевом противостоянии уступили Спартаку. В полуфинале Кубка 1979 года, московское Динамо лишь в добавленное время сумело дожать Карпаты.

В 1993 году молодой львовский тренер Мирон Маркевич вывел Карпаты в финал Кубка, уже независимой Украины, однако там львовяне проиграли киевскому Динамо – 2:1.

Второй раз в финал Кубка Украины Карпаты добрались в 1999 году, однако против легендарного Динамо Лобановского шансов не было – 0:3. К слову, то был последний матч Андрея Шевченко в Динамо перед переходом в Милан.

Особняком в истории Карпат стоит розыгрыш Кубка Украины 2005-2006. Львовяне, выступавшие тогда в Первой лиге, поочерёдно одержали минимальные победы над тремя представителями Высшей лиги – Черноморцем (который в том сезоне завоевал бронзовые медали), Шахтёром и Ворсклой. И лишь в полуфинале уступили в двухматчевом противостоянии всё тому же киевскому Динамо.

Четвертьфинальный матч с Шахтёром в октябре 2005-го года является одной из наибольших сенсаций в истории украинского футбола. Тот матч открыл украинской публике 19-летнего голкипера львовского Богдана Шуста, благодаря невероятным сейвам которого, Карпаты сумели удержать минимальную победу над подопечными Луческу. Спустя пару месяцев Шахтёр выкупил Шуста у Карпат.

Ближе всего к третьему в своей истории финалу Кубка Украины Карпаты были в 2012 году, когда лишь по пенальти уступили в полуфинале донецкому Металлургу.

Конечно, не каждый кубковый сезон получается у Карпат столь удачным, однако магия кубковых соревнований всё ещё сохраняется, а с ней и надежда, что рано или поздно Кубок вновь будет принадлежать Львову.

Бронзовая команда Мирона Маркевича

Конец девяностых был периодом формирования украинского футбола в современном его виде. В Динамо ещё при Лобановском начался, тогда ещё незаметный, но неотвратимый спад. При этом только-только появлялись первые предпосылки того, что совсем скоро скинуть киевлян с трона сможет донецкий Шахтёр. Если бы вы спросили кого-то в 1998 году, кто при таких раскладах смог бы стать третьей силой, ответ был бы – Карпаты или Днепр. Именно эти две команды в сезоне 1997/98 вели горячую борьбу за бронзовые медали. Шахтёр быстро от них оторвался и закрепился на втором месте, но киевское Динамо было всё ещё вне зоны досягаемости.

Мирон Маркевич во второй свой приход в Карпаты сколотил боевую команду, которая была отличным сплавом молодости и опыта. Юрий Беньо, Владимир Езерский, Александр Чижевский, Сергей Ковалец, Сергей Мизин, Владимир Шаран, Иван Гецко, Александр Паляница и другие были авторами бронзового сезона львовских Карпат.

Позже Маркевич признавался, что, если бы не определённые "обстоятельства", те Карпаты могли бы бросить вызов самому Динамо. Увы, уже в следующем сезоне Маркевич вынужден был уйти из клуба, а "бронзовая" команда очень быстро разбежалась по другим коллективам. И остаётся горькое впечатление, что будь тогда во Львове толковый футбольный менеджмент, у нас бы в начале 2000-х был бы третий гранд украинского футбола – львовские Карпаты Мирона Маркевича.

Лига Европы 2010/2011

В июне 2008 года Карпаты возглавил малоизвестный беларуский специалист Олег Кононов, ранее не имевший опыта самостоятельной тренерской работы. Кононов сумел сбалансировать команду и Карпаты показывали постепенный уверенный прогресс. Уже во втором сезоне при Кононове команда заняла пятое место в УПЛ, что позволило Карпатам выступить в Лиге Европы – впервые за 11 лет. Пройдя в первых двух квалификационных раундах поочерёдно исландский Рейкьявик и грузинский Зестафони, львовяне попали на именитый турецкий Галатасарай с Ардой Тураном и Миланом Барошем в составе и с Франком Райкардом на тренерской скамейке. В Стамбуле львовяне добыли боевую ничью 2:2, а ответный матч во Львове стал классикой украинского футбола.

Весь матч Карпатам удавалось сдерживать атаки Галатасарая и показывать равную игру с опытным соперником. Однако, на 90+1 минуте случилась трагедия – длинная подача Арда Турана с центра поля, которую мог бы перехватить Милошевич, если бы не поскользнулся. Но – защитник упал в самый неподходящий момент и Айдын Йылмаз воспользовался моментом – 0:1. Нелепые голы в самый ответственный момент, да ещё в такого масштаба матчах, обычно ломают команды психологически, но Карпаты побежали вперёд. Сперва на подачу Кополовца среагировал голкипер турок, но уже в следующей атаке Карпаты сравняли счёт. Всё тот же Милошевич сделал длинную подачу на Худобяка, который достал мяч у самой лицевой линии и прострелил на Федецкого, который, опередив защитников Галатасарая, вколотил мяч в пустые ворота – 1:1. И это была точка невероятного матча.

Группа Карпатам попалась сродни Лиге Чемпионов – дортмундская Боруссия Юргена Клоппа (которая в том сезоне станет чемпионом Бундеслиги), Севилья и ПСЖ (ещё до покупки катарскими инвесторами, но бывший в то время крепким европейским середняком). И если в выездных матчах давалась разница в классе и Карпаты проигрывали без шансов (2:0 с ПСЖ, 3:0 с Боруссией и 4:0 с Севильей), то дома львовяне давали бой каждому сопернику. Севилье Карпаты уступили дома лишь минимально, с ПСЖ в последнем туре сыграли вничью 1:1, а с Боруссией устроили невероятную перестрелку, отыграв по ходу матча два мяча и даже выйдя вперёд. Однако, в конце подопечные Клоппа всё же дожали львовян – 3:4.

На данный момент сезон 2010/2011 остаётся лучшим в новейшей истории Карпат, и вспоминая те времена, невольно приходишь к осознанию того, насколько же естественно большой футбол выглядит во Львове. И насколько неестественной для этого города, и этого клуба является борьба за выживание в УПЛ…

Львиные сердца

Карпаты подарили советскому и украинскому футболу огромное количество ярчайших игроков, большинство их которых объединяет важное для Игры качество – большое сердце и несгибаемая воля к победе. Таким был Андрей Баль, автор единственного в истории гола сборной СССР в ворота сборной Бразилии в финальных стадиях чемпионата мира и обладатель Кубка обладателей кубков-1986 в составе киевского Динамо.

Вместе с Балем КОК в 1986 году в составе Динамо завоевал и другой воспитанник Карпат – Василий Рац, также ставший легендой украинского футбола.

Таким же был на поле отдавший Карпатам 10 лет карьеры Александр Чижевский – многолетний рекордсмен по количеству матчей в Высшей украинской лиге. Впоследствии его смогли опередить по этому показателю лишь три игрока – Александр Шовковский, Олег Шелаев и Вячеслав Чечер.

Ещё одним воспитанником Карпат, ставшим легендой Динамо и украинского футбола стал Андрей Гусин, чей характер и воля к победе проявился в легендарном голе в ворота сборной Греции, который фактически вывел нас на чемпионат мира-2006.

Всем хорошо известен бойцовский характер Владимира Езерского, ставшего одним из лучших украинских защитников в новейшей истории.

Мы уже вспоминали решающий гол в ворота Галатасарая в исполнении Артёма Федецкого, который смог "съесть" на поле Франка Рибери на пике формы и стать ключевым игроком Днепра, дошедшего до финала Лиги Европы-2015.

Таких игроков с по-настоящему Львиными сердцами можно перечислять ещё очень долго. Надеемся и верим, что именно этот львовский характер поможет Карпатам пережить нынешний тяжёлый период и вернуться туда, где должен быть этот клуб – на вершину украинского футбола.