Тесты

Football.ua предлагает проверить свои знания о футболисте дончан.

В хайлайты матчей практически всегда попадают яркие комбинации, красочные удары и голы. Для того, чтобы болельщики видели игру Шахтера в этих нарезках, у дончан есть бразильцы. А чтобы подобным не мог похвастаться соперник, у "горняков" есть Тарас Степаненко — не столь заметный, но фундаментально важный игрок как клуба, так и сборной.

Сегодня Тарасу исполнился 31 год. Давайте проверим, сколько еще фактов вы о нем знаете.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания об иных великих тренерах и футболистах.

В тесте использованы фото Getty Images и ФК Шахтер.

Евгений Музыка, Football.ua