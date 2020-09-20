Тесты

Сегодня классный шведский форвард празднует день рождения, а мы предлагаем вам пройти посвященный ему тест.

Хенрик Ларссон — легенда Селтика, кумир одного из лучших игроков в истории футбола и человек, который пользовался огромным уважением в Барселоне и Манчестер Юнайтед — празднует свой 49-й день рождения. Конечно, бутсы уже давно повешены на гвоздь и с тех пор Хенрик даже пытался без особого успеха построить свою карьеру главного тренера. Но сейчас у него новый вызов — помощник тренера в одном из его клубов. В каком именно? Узнаете из теста.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о других великих тренерах и футболистах.

В тесте использованы фото Getty Images.

Евгений Музыка, Football.ua