Тесты

В день рождения легендарного футболиста предлагаем вам пройти традиционный тест.

Одному из самых креативных и запоминающихся футболистов в истории британского футбола, Джорджу Бесту, сегодня могло исполниться 75 лет, но его нет с нами уже с 2005 года.

Представитель Северной Ирландии прожил красивую и яркую жизнь, как на поле, так и за его пределами, получив много славы в своем время.

Предлагаем вам пройти традиционный тест, чтобы узнать, насколько хорошо вы знаете легенду Манчестер Юнайтед.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.