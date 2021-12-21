Тесты

Насколько хорошо вы запоминаете пресс-конференции тренеров?

Довольно часто тренеры отделываются дежурными фразами и стандартными оценками игры на пресс-конференциях, но и у самых сдержанных специалистов бывают "перлы".

Однако украинское медиапространство повидало много очень ярких тренеров, которые вошли в историю своими запоминающимися фразами.

Football.ua подготовил для своих читателей тест, в котором вам предстоит угадать, кому из легендарных тренеров Украины и УПЛ принадлежит та или иная известная фраза.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.