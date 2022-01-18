Тесты

В день рождения каталонского специалиста мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Хосеп Гвардиола — один из самых известных и успешных тренеров современного футбольного мира.

Его тренерский путь начался со второй команды Барселоны, в которой он успел поработать только один год, после чего стал главным тренером основной команды "блаугранас".

Сегодня же каталонский специалист стал неотъемлемой частью Манчестер Сити, с которым за шесть лет успел выиграть множество трофеев, но пока не добрался до победы в главном еврокубковом турнире — Лиге чемпионов.

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