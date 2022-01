Главный тренер Манчестер Юнайтед Пеп Гвардиола во второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в Английской Премьер-Лиге.

В декабре Манчестер Сити провел семь поединков в рамках АПЛ, выиграв все с общим счетом 24:5.

✅ 7 wins

⚽️ 24 goals

⛔️ 4 clean sheets