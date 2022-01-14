Англия

Испанскому специалисту вновь нет равных в английском чемпионате.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Пеп Гвардиола во второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в Английской Премьер-Лиге.

В декабре Манчестер Сити провел семь поединков в рамках АПЛ, выиграв все с общим счетом 24:5.

В голосовании испанский специалист обошел таких наставников как Микель Артета (Арсенал), Юрген Клопп (Ливерпуль) и Антонио Конте (Тоттенхэм).

Ранее АПЛ объявила имя лучшего футболиста декабря.