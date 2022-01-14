Испанскому специалисту вновь нет равных в английском чемпионате.
пеп гвардиола, getty images
14 января 2022, 15:10
Главный тренер Манчестер Юнайтед Пеп Гвардиола во второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в Английской Премьер-Лиге.
В декабре Манчестер Сити провел семь поединков в рамках АПЛ, выиграв все с общим счетом 24:5.
В голосовании испанский специалист обошел таких наставников как Микель Артета (Арсенал), Юрген Клопп (Ливерпуль) и Антонио Конте (Тоттенхэм).
Ранее АПЛ объявила имя лучшего футболиста декабря.