Франція

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Франції, який відбудеться 22 травня, розпочавшись о 22:00.

У рамках фіналу Кубка Франції-2025/26 Лансу в передмісті столиці країни протистоятиме Ніцца.

П'ЯТНИЦЯ, 22 ТРАВНЯ, 22:00. СТАД ДЕ ФРАНС, СЕН-ДЕНІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЖЕРОМ БРІЗАР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Вперше досягнувши фіналу Кубка Франції у XXI столітті Ланс сподіватиметься перервати свою серію з трьох невдач у подібних вирішальних поєдинках (1948, 1975, 1998). На внутрішній арені клуб не має трофеїв із 1999 року (якщо не рахувати виграну в сезоні-2008/09 Лігу 2), коли святкував успіх у вже не існуючому Кубку французької ліги.

Поточну кампанію чемпіонату команда П'єра Сажа завершила на другій сходинці турнірної таблиці, минулої неділі виїзним розгромом (4:0) нівелювавши намагання Ліона уникнути участі у відборі Ліги чемпіонів. З усього двома перемогами над Ніццою (+3Н, 7П) після свого повернення до "еліти" Лансу слід бути обережним.

На відміну від "срібного" призера Ліги 1-2025/26 Ланса, для Ніцци сьогоднішній фінал є другим у XXI столітті. Поступившись Нанту в 2022 році вона вперше з 1978 року зазнала невдачі в подібному вирішальному матчі, тоді як порадувати своїх уболівальників здобуттям трофея клубу вдалося тричі (1952, 1954, 1997).

Попереду в колективу Клода Пюеля також дві дуелі з Сент-Етьєном за право взяти участь у наступній кампанії Ліги 1, адже Ніцца провалила нинішній сезон, фінішувавши в чемпіонаті 16-ю (і 33-ю в Лізі Європи). На тлі своєї жахливої форми поза Кубком Франції вона буде андердогом першої за понад 72 роки очної зустрічі з Лансом у цьому турнірі.

За версією букмекерів, підопічні Сажа є фаворитами протистояння. Так, на перемогу Ланса в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.48, тоді як потенційний успіх Ніцци оцінюється показником 6.30. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 4.63. Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 1.25, а гостями — в 3.90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ланс: Ріссер — Ган'ю, Челік, Сарр — Абдулхамід, Сангаре, Томассон, Удоль — Товен, Сен-Максімен — Едуар

Ніцца: Діуф — Менді, Ба, Оппонг — Клаусс, Сансон, Вангаутте, Бар — Шо, Ваї, Діоп

ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ

Клуб Стадія, суперник (дивізіон) Результат, домашній/виїзний матч Ланс 1/32, Ентант Феньї-Ольнуа (4) 3:1, д 1/16, Сошо (3) 3:0, в 1/8, Труа (2) 4:2, в 1/4, Ліон (1) 2:2 (серія пен. — 5:4), в 1/2, Тулуза (1) 4:1, д Ніцца 1/32, Сент-Етьєн (2) 2:1, д 1/16, Нант (1) 1:1 (серія пен. — 5:3), в 1/8, Монпельє (2) 3:2, д 1/4, Лор'ян (1) 0:0 (серія пен. — 6:5), в 1/2, Страсбур (1) 2:0, в

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА