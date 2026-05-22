Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Франції, який відбудеться 22 травня, розпочавшись о 22:00.
Ланс — Ніцца, Getty Images
22 травня 2026, 08:00
У рамках фіналу Кубка Франції-2025/26 Лансу в передмісті столиці країни протистоятиме Ніцца.
П'ЯТНИЦЯ, 22 ТРАВНЯ, 22:00. СТАД ДЕ ФРАНС, СЕН-ДЕНІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЖЕРОМ БРІЗАР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Вперше досягнувши фіналу Кубка Франції у XXI столітті Ланс сподіватиметься перервати свою серію з трьох невдач у подібних вирішальних поєдинках (1948, 1975, 1998). На внутрішній арені клуб не має трофеїв із 1999 року (якщо не рахувати виграну в сезоні-2008/09 Лігу 2), коли святкував успіх у вже не існуючому Кубку французької ліги.
Поточну кампанію чемпіонату команда П'єра Сажа завершила на другій сходинці турнірної таблиці, минулої неділі виїзним розгромом (4:0) нівелювавши намагання Ліона уникнути участі у відборі Ліги чемпіонів. З усього двома перемогами над Ніццою (+3Н, 7П) після свого повернення до "еліти" Лансу слід бути обережним.
На відміну від "срібного" призера Ліги 1-2025/26 Ланса, для Ніцци сьогоднішній фінал є другим у XXI столітті. Поступившись Нанту в 2022 році вона вперше з 1978 року зазнала невдачі в подібному вирішальному матчі, тоді як порадувати своїх уболівальників здобуттям трофея клубу вдалося тричі (1952, 1954, 1997).
Попереду в колективу Клода Пюеля також дві дуелі з Сент-Етьєном за право взяти участь у наступній кампанії Ліги 1, адже Ніцца провалила нинішній сезон, фінішувавши в чемпіонаті 16-ю (і 33-ю в Лізі Європи). На тлі своєї жахливої форми поза Кубком Франції вона буде андердогом першої за понад 72 роки очної зустрічі з Лансом у цьому турнірі.
За версією букмекерів, підопічні Сажа є фаворитами протистояння. Так, на перемогу Ланса в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.48, тоді як потенційний успіх Ніцци оцінюється показником 6.30. Імовірність нічиєї представлена коефіцієнтом 4.63. Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 1.25, а гостями — в 3.90.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Ланс: Ріссер — Ган'ю, Челік, Сарр — Абдулхамід, Сангаре, Томассон, Удоль — Товен, Сен-Максімен — Едуар
Ніцца: Діуф — Менді, Ба, Оппонг — Клаусс, Сансон, Вангаутте, Бар — Шо, Ваї, Діоп
ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ
|Клуб
|Стадія, суперник (дивізіон)
|Результат, домашній/виїзний матч
|Ланс
|1/32, Ентант Феньї-Ольнуа (4)
|3:1, д
|1/16, Сошо (3)
|3:0, в
|1/8, Труа (2)
|4:2, в
|1/4, Ліон (1)
|2:2 (серія пен. — 5:4), в
|1/2, Тулуза (1)
|4:1, д
|Ніцца
|1/32, Сент-Етьєн (2)
|2:1, д
|1/16, Нант (1)
|1:1 (серія пен. — 5:3), в
|1/8, Монпельє (2)
|3:2, д
|1/4, Лор'ян (1)
|0:0 (серія пен. — 6:5), в
|1/2, Страсбур (1)
|2:0, в
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1