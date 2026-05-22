Італія

Італійський клуб задоволений виступами хавбека та готовий оформити повноцінний трансфер.

Удінезе ухвалив рішення залишити Ніколо Дзаніоло у команді на постійній основі. За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, клуб уже повідомив Галатасарай про намір активувати опцію викупу футболіста.

Очікується, що всі формальності щодо трансферу 26-річного італійця будуть завершені найближчим часом.

Дзаніоло приєднався до Удінезе влітку 2025 року на правах оренди та швидко став важливим гравцем команди. У нинішньому сезоні півзахисник провів 38 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок шість голів і вісім результативних передач.

Італієць належить Галатасараю з 2023 року після переходу з Роми за 15 мільйонів євро. Після цього він встиг пограти в оренді за Астон Віллу, Аталанту та Фіорентину.