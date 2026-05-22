Американська ліга веде переговори з IFAB щодо можливих змін у правилах матчів.

МЛС розпочала попередні консультації з Міжнародною радою футбольних асоціацій щодо потенційного впровадження чистого ігрового часу у футбольних матчах.

Як повідомляє The Guardian, у північноамериканській лізі обговорюють можливість зупинки таймера під час пауз у грі, щоб зробити хронометраж більш прозорим і зрозумілим для вболівальників.

Віцепрезидент МЛС зі спортивного розвитку Алі Кертіс підтвердив факт переговорів із IFAB.

"Ми провели попередні переговори з IFAB про майбутні сфери інновацій, включаючи такі концепції, як зупинка годинника, підвищення прозорості хронометражу гри та інші заходи, спрямовані на покращення послідовності та зрозумілості для вболівальників", — заявив Кертіс.

Він також наголосив, що наразі йдеться лише про ознайомчі дискусії.

"Ці обговорення мають ознайомлювальний характер. Але вони відображають ширше прагнення всього світового футболу вивчити, як цей вид спорту може продовжувати модернізуватися, зберігаючи при цьому те, що робить футбол унікальним", — додав функціонер.

У IFAB уже розглядали подібну ідею у 2017 році, однак тоді вирішили не змінювати правила, віддавши перевагу збільшенню компенсованого часу наприкінці матчів. Саме такий підхід активно використовувався під час чемпіонату світу 2022 року.

За інформацією джерел, однією з головних причин відмови від чистого ігрового часу стали труднощі для телемовників через непередбачувану тривалість матчів. Також у футбольних колах досі вважають формат із 90 хвилинами гри недоторканним.

Водночас у МЛС уже був досвід використання чистого часу — це правило діяло в лізі з моменту її створення у 1996 році до завершення сезону-1999.