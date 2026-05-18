Захисник звернувся до вболівальників французького клубу після завершення сезону.

Французький захисник Бенжамен Павар офіційно підтвердив, що залишає Марсель після завершення орендної угоди та повертається до Інтера.

30-річний футболіст опублікував емоційне прощальне звернення в Instagram, подякувавши клубу, партнерам по команді та вболівальникам за проведений сезон у Франції.

"Сьогодні перегортається сторінка разом із Марселем. Можливість носити цю футболку назавжди залишиться важливим досвідом у моїй кар’єрі та моєму житті. Я завжди намагався віддавати все на полі та представляти цей клуб із повагою та самовіддачею.

Я йду з великою кількістю емоцій, уроків і спогадом про роздягальню, яка залишалася єдиною до самого кінця. Дякую клубу, тренерському штабу, моїм партнерам по команді та всім, хто підтримував нас цього сезону. Бажаю Марселю всього найкращого в майбутньому", — написав Павар в Instagram.



Упродовж нинішнього сезону Павар виступав за Марсель на правах оренди з Інтера. Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, сам футболіст не планує продовжувати кар’єру в Інтері та розглядає варіанти з переходом до нового клубу вже цього літа.