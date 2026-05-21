У першому матчі Вольфсбург на своєму полі не зміг переграти Падерборн. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Команда Дітера Хеккінга повністю переграла гостей за всіма показниками – крім одного – забитих м'ячів. При цьому у компенсований час гості залишилися у меншості після вилучення Йони Стікера.

За матч Вольфсбург завдав 17 ударів по воротах, з яких шість точних, тоді як Падерборн відповів двома спробами, одна з яких була влучною.

Таким чином, доля останнього місця в Бундеслізі на наступний сезон буде вирішена через чотири дні у матчі-відповіді, який пройде 25 травня, о 21:30.

Нагадаємо, за підсумками сезону Вольфсбург посів 16 місце у Бундеслізі, а Падерборн фінішував на третьому місці у Другій Бундеслізі.