Нападника міланського Інтера Лаутаро Мартінеса визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками травня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду 28-річний капітан "нерадзуррі" випередив Армана Лор'янте (Сассуоло), Доніелла Малена (Рома), Теяні Носліна (Лаціо), Мадуку Окоє (Удінезе) та Душана Влаховича (Ювентус).

У трьох поєдинках після травми, через яку Лаутаро пропустив місяць, він забив гол та віддав дві результативні передачі.

У той же час нагорода найкращому тренеру дісталася коучу Удінезе Кості Руняїчу, команда якого виграла два матчі з трьох у поточному місяці.

Удінезе обіграв Торіно (2:0) та Кальярі (2:0), але поступився Кремонезе (0:1).

За тур до фінішу сезону Інтер у статусі чемпіона очолює Серю А, випереджаючи Наполі на 13 очок. Удінезе посідає десяте місце, набравши 50 очок після 37 матчів.