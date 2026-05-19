Технічний директор ткачів підтвердив відхід українського нападника після завершення терміну оренди.
Роман Яремчук, Getty Images
19 травня 2026, 09:10
Французький Ліон вже почав вирішувати кадрові питання перед відкриттям літнього трансферного вікна. Український нападник Роман Яремчук, який приєднався до команди взимку, залишить розташування клубу і повернеться до грецького Олімпіакоса.
Про це офіційно повідомив технічний директор французького клубу Матьє Луї-Жан, підбиваючи підсумки сезону. Окрім українця, Ліон попрощається з бразильським талантом Ендріком — він повертається до мадридського Реала.
"Одним із пріоритетів стане посилення атакувальної лінії, оскільки Роман Яремчук та Ендрік, які виступали на правах оренди, залишать команду", — зазначив Луї-Жан.
Українець перейшов до Ліона»взимку поточного року на правах оренди та був важливою опцією в атаці для головного тренера. За час виступів у Франції форвард зіграв 13 поєдинків у всіх турнірах, забив 5 мʼячів та віддав 1 асист.
Загалом сезон для ткачів видався непростим, але команда зуміла виконати завдання-мінімум і пробитися до кваліфікаційних матчів Ліги чемпіонів: зайнявши 4 місце маючи у своєму активі 60 очок. Попри болісну поразку від Ланса (0:4) в останньому турі, Ліон зумів втримати свою позицію, випередивши марсельський Олімпік на один пункт.