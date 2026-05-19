Франція

Технічний директор ткачів підтвердив відхід українського нападника після завершення терміну оренди.

Французький Ліон вже почав вирішувати кадрові питання перед відкриттям літнього трансферного вікна. Український нападник Роман Яремчук, який приєднався до команди взимку, залишить розташування клубу і повернеться до грецького Олімпіакоса.

Про це офіційно повідомив технічний директор французького клубу Матьє Луї-Жан, підбиваючи підсумки сезону. Окрім українця, Ліон попрощається з бразильським талантом Ендріком — він повертається до мадридського Реала.

"Одним із пріоритетів стане посилення атакувальної лінії, оскільки Роман Яремчук та Ендрік, які виступали на правах оренди, залишать команду", — зазначив Луї-Жан.

Українець перейшов до Ліона»взимку поточного року на правах оренди та був важливою опцією в атаці для головного тренера. За час виступів у Франції форвард зіграв 13 поєдинків у всіх турнірах, забив 5 мʼячів та віддав 1 асист.

Загалом сезон для ткачів видався непростим, але команда зуміла виконати завдання-мінімум і пробитися до кваліфікаційних матчів Ліги чемпіонів: зайнявши 4 місце маючи у своєму активі 60 очок. Попри болісну поразку від Ланса (0:4) в останньому турі, Ліон зумів втримати свою позицію, випередивши марсельський Олімпік на один пункт.