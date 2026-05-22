У міжнародній федерації продовжують працювати над розширенням турніру та залученням нових футбольних країн.

ФІФА розглядає можливість чергового масштабного розширення чемпіонату світу. Після переходу до формату з 48 командами на мундіалі 2026 року організація вивчає варіант збільшення кількості учасників до 64 вже на турнірі 2030 року.

Головна ідея потенційної реформи полягає у тому, щоб надати більше шансів на участь у чемпіонаті світу збірним із невеликих футбольних країн та розширити географію турніру.

Остаточне рішення багато в чому залежатиме від того, як пройде ЧС-2026 у США, Канаді та Мексиці. У ФІФА уважно стежитимуть за організаційними питаннями, логістикою та загальним рівнем проведення першого турніру з 48 командами.

Також повідомляється, що напередодні ЧС-2026 ФІФА посилила контроль за ринком ставок та моніторингом можливих порушень.