Причиною агресивного демаршу став виліт канарок до Ліги

Матч заключного туру чемпіонату Франції з футболу між Нантом та Тулузою був достроково скасований через масові заворушення.

Інцидент трапився ще у першому таймі за рахунку 0:0. Агресивно налаштовані ультрас канарок прорвали кордони стюардів та влаштували безлад на газоні. Причиною такого демаршу став виліт команди до Ліги 2 — фанати не змогли змиритися з провальними результатами поточного сезону.

Найбільш болючим та драматичним цей вечір став для головного тренера команди — 74-річного Вахіда Халілходжича. Наставник, який погодився очолити кризову команду по ходу сезону у лютому, не зміг врятувати ситуацію та розплакався прямо на полі.

Для досвідченого боснійського фахівця цей поєдинок мав стати особливим. Він проводив останній матч у своїй багаторічній тренерській кар'єрі перед виходом на пенсію. Для Нанта Халілходжич є справжньою живою легендою: у статусі гравця він провів за клуб понад сотню матчів, а у 1983 році привів команду до чемпіонства у Франції.

За свою насичену тренерську кар'єру він встиг попрацювати на містку французьких Лілля, Ренна, ПСЖ, а також успішно очолював національні збірні Кот-д'Івуару, Марокко, Алжиру та Японії.

Зважаючи на відсутність безпеки, головний арбітр та делегати матчу ухвалили єдине можливе рішення — гру продовжувати не будуть.Нант має у своєму активі лише 23 пункти та посідає 17-те місце в турнірній таблиці чемпіонату. Тепер на канарок, окрім спортивного розчарування від вильоту у нижчий дивізіон, найімовірніше, очікують ще й суворі дисциплінарні та фінансові санкції від місцевих футбольних органів.