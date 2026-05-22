Битва за місце у єврокубках вирішиться між Утрехтом та Аяксом.

У четвер, 21 травня, відбулися півфінальні матчі плейоф нідерландської Ерадивізі за місце у кваліфікації Ліги конференцій.

У першому матчі Утрехт на своєму полі здобув перемогу над Геренвеном із рахунком 3:2.

Рахунок у матчі відкрив український форвард Артем Степанов – для 18-річного футболіста, контракт якого належить Баєру, це був п'ятий гол за 14 матчів.

Також у складі переможців голами відзначилися Майк ван дер Хорн та Суфф'ян Ель-Каруані. У Геренвена забивали Ділан Венте та Джейкоб Тренсков.

В іншому півфіналі Аякс на своєму полі обіграв Гронінген з рахунком 2:0 завдяки голам Деві Классена та Жорті Мокіо.

Таким чином, Утрехт та Аякс вийшли у фінал плейоф, де між собою розіграють путівку у відбір єврокубкового турніру. Гра запланована на 24 травня о 19:00.