Тренер французького клубу заявив, що молодій команді не вистачило досвіду під тиском.

Головний тренер Паулу Фонсека прокоментував розгромну поразку Ліона від Ланса (0:4) у заключному турі Ліги 1, через яку команда втратила шанс напряму вийти до основного етапу Ліги чемпіонів.

Для здобуття третього місця ліонцям було достатньо навіть нічиєї, однак невдалий матч відкинув команду на четверту позицію. Після фінального свистка португальський наставник визнав, що команда провалила кінцівку сезону, але загалом позитивно оцінив кампанію.

"Ми завершили сезон не так, як хотіли. Вболівальники заслуговували на інший результат, адже атмосфера протягом усього сезону була неймовірною. Команді бракує досвіду, тому в таких стресових ситуаціях стає складно. Після чотирьох пропущених голів від такого суперника, як Ланс, реагувати дуже важко", – заявив Фонсека.

Попри болючу поразку, тренер наголосив, що четверте місце є хорошим результатом з огляду на проблеми команди на старті сезону:

"Було важко уявити, що ми фінішуємо четвертими. Ми невдало розпочали чемпіонат, мали багато травм і паралельно грали у трьох турнірах. Але я дуже задоволений тим, чого досягли гравці. Тепер у нас буде шанс поборотися за вихід до Ліги чемпіонів", – додав португалець.

Варто зазначити, що у другій половині сезону за Ліон на правах оренди виступав Роман Яремчук. Український нападник провів 14 матчів, у яких забив п’ять голів та віддав одну результативну передачу.

Наразі майбутнє Яремчука у французькому клубі залишається невизначеним. Права на форварда належать Олімпіакосу, з яким у нього чинний контракт до літа 2028 року.