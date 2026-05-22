Інше

Голкіпер збірної Шотландії залишиться в клубі ще на два сезони.

Воротар Рейнджерс і національної збірної Шотландії Ліам Келлі продовжив співпрацю з клубом.

За інформацією Фабріціо Романо, нова угода 29-річного голкіпера розрахована ще на два роки. Попередній контракт футболіста діяв до завершення сезону-2025/26.

Келлі приєднався до Рейнджерс у 2024 році. Відтоді воротар провів 16 матчів у складі шотландського клубу, у 15 із них виходив у стартовому складі та пропустив сім м’ячів.

За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість шотландського воротаря становить близько 800 тисяч євро.