Франція

Данський фахівець привернув увагу представників Ліги 1 після того, як вивів шотландську команду до єврокубків, демонструючи найпривабливіший футбол у лізі.

Французький клуб Тулуза офіційно звернувся до керівництва шотландського Мазервелла щодо можливого призначення їхнього наставника Єнса Бертеля Аскоу на посаду нового головного тренера.

Данський фахівець провів надзвичайно успішний сезон на чолі Мазервелла. Минулої суботи його команда здобула вирішальну перемогу над Гіберніаном, завдяки якій клуб із Ланаркширу посів підсумкове четверте місце у шотландській Прем'єр-лізі та гарантував собі участь у європейських турнірах наступного сезону.

Робота Аскоу отримала найвищі оцінки від експертів. З моменту свого прибуття минулого літа він зумів побудувати гру, яку багато хто називає найпривабливішим футболом у Шотландії.

У Франції Аскоу має замінити Карлеса Мартінеса Новеля, який залишає посаду після трьох років роботи з командою. Цей сезон Тулуза завершує в середині турнірної таблиці, посідаючи 10-те місце в Лізі 1.

Завершення сезону для французького клубу виявилося вкрай скандальним. Заключний виїзний матч проти "Нанта", що проходив у неділю, було достроково зупинено вже на 22-й хвилині. Місцеві ультрас у капюшонах прорвалися на поле та закидали його фаєрами, протестуючи таким чином проти вильоту канарок з елітного дивізіону чемпіонату Франції.

Наразі діалог між Тулузою та Мазервеллом"щодо компенсації та умов переходу активно триває. Проте, як повідомляють джерела зі стадіону Фір-Парк виданню BBC Scotland, жодних остаточних домовленостей щодо майбутнього Єнса Бертеля Аскоу ще не досягнуто.