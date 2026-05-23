Франція

Команда П'єра Сажа закріпила проривний для себе сезон першим у XXI столітті великим трофеєм.

Ланс став володарем Кубка Франції сезону-2025/26, обігравши у фінальному матчі Ніццу з рахунком 3:1. Для клубу це перший Кубок Франції в історії та перший великий трофей у XXI столітті, що став справжньою кульмінацією проривного сезону команди П’єра Сажа.

Фінальний матч розпочався з активної гри Ланса, який зумів відкрити рахунок на 25-й хвилині. Флоріан Товен вдало завершив атаку своєї команди та вивів “криваво-золотих” уперед. Перед самою перервою перевагу фаворита збільшив Одсон Едуар, який на 42-й хвилині подвоїв рахунок.

Ніцца зуміла скоротити відставання вже у компенсований до першого тайму час.Джибріль Кулібалі результативно завершив атаку своєї команди та повернув інтригу у фінал.

У другій половині зустрічі Ніцца намагалася врятуватися, однак Ланс діяв організовано та дочекався свого шансу. Остаточну крапку на 78-й хвилині поставив Абдалла Сіма, який незадовго до цього з’явився на полі з лави для запасних.

Таким чином, Ланс вперше за 120 років існування клубу здобув Кубок Франції. Востаннє команда вигравала великий національний трофей ще у минулому столітті — чемпіонат Франції сезону-1997/98 та Кубок французької ліги у кампанії-1998/99.

У XXI столітті клуб здобував лише менш престижні титули — перемоги у другому дивізіоні та Кубку Інтертото, тому нинішній успіх став історичним для вболівальників команди.

Ланс — Ніцца 3:1

Голи: Товен, 25, Едуар, 43, Сіма, 78 - Кулібалі, 45+4

Ланс: Ріссер — Антоніо, Ганю, Сарр — Абдулхамід, Сангаре, Томассон, Удоль — Товен (Сотока, 77), Едуар (Сіма, 65), Сен-Максімен (Саїд, 64)

Ніцца: Дюпе — Менді, Данте (Луше, 80), Пепра Оппонг — Клосс, Кулібалі (Абді, 67), Будауї, Ба — Шо (Будаш, 66), Діоп (Сансон, 67) — Ваї

Попередження: Абдулхамід, Удоль — Оппонг