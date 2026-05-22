Захисник Інтера отримав головну індивідуальну нагороду чемпіонату Італії після чемпіонського сезону.

Пресслужба Серії А офіційно оголосила Федеріко Дімарко найкращим гравцем сезону-2025/26 в італійському чемпіонаті.

Лівий захисник Інтера здобув нагороду MVP Best Overall після яскравого сезону у складі міланського клубу.

Трофей 28-річному футболісту вручать перед матчем Болонья — Інтер на стадіоні Ренато Далл’Ара. Як зазначає пресслужба Серії А, переможця визначили за допомогою розширеної аналітичної системи Kama Sport, яка використовує дані трекінгу Hawk-Eye.

Система оцінювання враховує не лише стандартну статистику та технічні дії, а й позиційні показники, рух без м’яча, ефективність рішень та внесок гравця у загальну фізичну й тактичну роботу команди.

У сезоні-2025/26 Дімарко провів 34 матчі в Серії А, забив шість голів та віддав 17 результативних передач. Разом з Інтером італієць став чемпіоном країни та виграв Кубка Італії.

Раніше Серія А також визначила найкращого тренера сезону — ним став наставник Інтера Крістіан Ківу, який привів команду до золотого дубля.