Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

У США вимагають від африканської команди пройти 21-денну ізоляцію перед в’їздом на турнір.

Збірна ДР Конго ризикує не потрапити до США на чемпіонат світу-2026 через спалах вірусу Ебола в країні. Про це повідомляє ESPN із посиланням на виконавчого директора урядової робочої групи Білого дому з підготовки до мундіалю Ендрю Джуліані.

За словами функціонера, американська сторона вже повідомила Федерацію футболу ДР Конго, ФІФА та уряд країни про обов’язкові протоколи безпеки. Команда повинна пройти 21-денний період ізоляції у спеціальному “бульбашковому” режимі, інакше їй можуть заборонити в’їзд до США.

Наразі збірна ДР Конго перебуває у Бельгії, де проводить тренувальний збір та контрольні матчі. Американська влада наполягає, що футболісти та персонал мають залишатися в контрольованому середовищі протягом усього періоду ізоляції.

Як зазначає джерело, ситуацію уважно контролюють органи охорони здоров’я США, включно з CDC. За наявною інформацією, спалах Еболи в Конго вже спричинив понад 130 смертей, а кількість підозрюваних випадків наближається до 600.

Представники оргкомітету чемпіонату світу наголосили, що суворі санітарні заходи є необхідними для гарантування безпеки учасників турніру та країн-господарів.