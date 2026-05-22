У матчі 38-го туру італійської Серії А Фіорентина та Аталанта не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 1:1. Команда з Флоренції довгий час вела у рахунку після голу Роберто Пікколі, однак у кінцівці зустрічі прикрий автогол П’єтро Комуццо дозволив гостям уникнути поразки.

Аталанта активніше розпочала поєдинок і вже у дебюті створила кілька небезпечних моментів біля воріт Олівера Крістенсена. Джакомо Распадорі, Лазар Самарджич та Муса намагалися пробити данського голкіпера, але воротар Фіорентини діяв надійно.

Попри тиск гостей, саме флорентійці відкрили рахунок на 39-й хвилині. Після швидкої атаки Роберто Пікколі увірвався до штрафного майданчика та потужним ударом у ближній кут переграв Марко Спортьєлло, вивівши Фіорентину вперед.

У другому таймі Аталанта продовжила шукати свої шанси. Небезпечно пробивали Маріо Пашалич, Ібраїма Сулемана та Давіде Дзаппакоста, однак господарів рятував Крістенсен. Фіорентина також відповідала гострими моментами — зокрема Роландо Мандрагора та Джованні Фаббіан були близькими до другого голу.

Рятівний для Аталанти м’яч було забито на 82-й хвилині. Після прострілу з правого флангу П’єтро Комуццо невдало підставив ногу та зрізав м’яч у власні ворота, встановивши остаточний рахунок зустрічі — 1:1.

Таким чином, Аталанта завершила сезон нічиєю та вкотре гарантувала собі участь у єврокубках, тоді як Фіорентина після непростого старту кампанії зуміла втриматися у Серії А.