Туреччина

Команда Фатіха Текке у фінальному матчі обіграла Коньяспор та завоювала десятий подібний трофей в своїй історії.

Трабзонспор став володарем Кубка Туреччини сезону-2025/26, обігравши у фінальному матчі Коньяспор із рахунком 2:1. Команда Фатіха Текке зуміла втримати перевагу у напруженій кінцівці та здобула трофей завдяки дублю Пола Онуачу.

Нігерійський форвард відкрив рахунок уже на 18-й хвилині зустрічі. Після подачі з правого флангу від Вагнера Піни Онуачу вдало зіграв у центрі штрафного та пробив точно під поперечину. Трабзонспор мав ще кілька моментів до перерви, а активну участь у атаках брав і Олександр Зубков, який вийшов у стартовому складі.

На початку другого тайму Коньяспор відігрався. Джексон Мулека скористався метушнею у штрафному майданчику та на 50-й хвилині відновив рівновагу. Незабаром команда отримала чудову можливість вийти вперед, коли арбітр призначив пенальті у ворота Трабзонспора після перегляду VAR. Проте Еніс Барді не реалізував одинадцятиметровий, влучивши у стійку.

Ключовий епізод матчу стався на 76-й хвилині, коли Марко Євтович зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Пенальті взявся виконувати Пол Онуачу, який холоднокровно переграв воротаря та оформив дубль, принісши своїй команді перемогу.

У компенсований до другого тайму час Коньяспор був близьким до порятунку, однак Мулека після навісу Деніза Тюрюча головою поцілив у штангу. Олександр Зубков провів на полі майже весь матч і був замінений лише на 90+2-й хвилині.

Таким чином, Трабзонспор здобув десятий Кубок Туреччини у своїй історії, а український хавбек поповнив свою колекцію першим титулом у своєю турецькому періоді в кар'єрі.

Нагадаємо, що за Трабзонспор також виступає український центрбек Арсен Батагов, проте фінал він пропускав через травму.

*Трабзонспор — Коньяспор 2:1

Голи: Онуачу, 18, 79 (пен.) — Мулека, 50