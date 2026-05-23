Туринський клуб не є фаворитом у боротьбі за півзахисника Манчестер Сіті, який залишає Англію вільним агентом.

У Ювентусі наразі зберігається песимізм щодо шансів підписати атакуючого півзахисника Бернарду Сілву. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

31-річний португалець готується залишити Манчестер Сіті після завершення контракту, однак конкуренція за нього серед європейських топклубів залишається дуже високою.

Раніше Ювентус входив до числа претендентів на гравця, але нині не вважається головним фаворитом у цій боротьбі. Основний інтерес до Сілви пов’язують із клубами з Іспанії, де три гранди Ла Ліги продовжують стежити за ситуацією.

Як зазначає джерело, саме іспанський напрямок наразі виглядає найбільш імовірним для продовження кар’єри півзахисника, хоча остаточний вибір клубу має бути визначений вже після чемпіонату світу-2026.

Раніше повідомлялося, що Бернарду Сілва відмовився від переходу в Ювентус.