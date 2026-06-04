Франція

Через суперечки щодо нейтрального стадіону поєдинок прийме Боллар-Делеліс у Лансі.

Професійна футбольна ліга Франції офіційно визначила місце проведення матчу за Суперкубок країни між ПСЖ та Лансом.

Як повідомляє L'Equipe, зустріч відбудеться 16 серпня на стадіоні Боллар-Делеліс у Лансі.

Рішення було ухвалене після того, як клуби не змогли домовитися щодо нейтральної арени. Представники ліги провели жеребкування за участю обох сторін під час засідання ради LFP, за підсумками якого право приймати матч отримав саме Ланс.

Для "криваво-золотих" це стане лише другою участю у Суперкубку Франції в історії. Востаннє клуб грав у цьому турнірі ще у 1998 році, коли поступився ПСЖ з рахунком 0:1. Парижани ж є абсолютними рекордсменами турніру, вигрававши трофей 14 разів, зокрема в чотирьох останніх розіграшах поспіль.

Майбутній матч стане непростим випробуванням для ПСЖ і через щільний календар. Лише за чотири дні до Суперкубка Франції команда має провести матч за Суперкубок УЄФА в австрійському Зальцбурзі проти Астон Вілли.