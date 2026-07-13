Франція

22-річний італієць другу половину минулого сезону провів у французькому клубі на правах оренди.

Захисник Брайтона Дієго Коппола найближчим часом стане повноцінним гравцем Парижа. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби погодили трансфер 22-річного італійця за 18 мільйонів євро, а ще два мільйони євро будуть доступні у якості бонусів.

Нагадаємо, Коппола провів у складі французького клубу другу половину минулого сезону — на його рахунку 14 матчів та два асисти.

Раніше повідомлялося, що Росеньйор очолив ФК Париж.